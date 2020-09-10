لمدة ٣ أيام.. نظام لثبات الوزن والتخلص من السموم

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ نظاما لمدة ثلاثة أيام لعلاج ثبات الوزن ولتنقية الجسم من السموم.









علي الريق نشرب كوبين ماء ثم بعد ربع ساعه كوبين ماء آخرين.. بعدها بساعه نأخذ وجبة الإفطار





الافطار :

قطعة جبن قريش في حجم بيضه عليها ملعقة زعتر مطحون أو حب رشاد + بيضه مسلوقه + طبق سلطه خضراء





سناك : تفاحه خضراء





الغداء :

طبق خضار سوتيه + ربع دجاجه مسلوقه مع نزع الجلد والدهن او قطعة لحم مسلوق او ستيك لحم مشوي بدون دهن أو علبة تونه مصفاه من الزيت أو سمكه كبيره مشويه أو ثلاث مغارف شوربة عدس بدون دهون او شعريه

بعد ساعه : كوب شاي اخضر بالليمون





العشاء :

كوبان زبادي لايت .. او بيضتين مسلوقتين .. او بيضه وقطعه جبن قريش .. او بيضه وكوب زبادي واحد





ممنوع السكر نهائي

شرب ما لا يقل عن3 لتر ماء في اليوم.