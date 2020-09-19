الرئيس السيسى يعيد الحياة لصناعة الغزل والنسيج .. قطاع الأعمال: استراتيجية شاملة لتطوير 32 شركة .. ويؤكد : نستهدف جميع مراحل الصناعة بداية من زراعة القطن حتى انتاج الملابس

استراتيجة تطوير القابضة للغزل و النسيج باستثمارات 21 مليار جنيه





إنشاء اكبر مصنع للغزل و النسيج على مستوى العالم فى المحلة





دمج 25 محلجا فى 11 لزيادة الطاقة الانتاجية 300%









أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضى ، أن الدولة تجهز خطة طموحة لقطاع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، حيث تعد صناعة الغزل والنسيج الحرفة الاشهر فى مصر منذ عقود طويلة و حتى الان ، واستوعبت اعداد كبيرة من الايدى العاملة ، تمثل نحو 30% من العمالة المصرية ، وقامت الدولة ببناء صروح صناعية عملاقة على مدار سنين ، ولكن بسبب غياب التطوير والتحديث تهالكت المصانع وتراكمت الخسائر وزادت معاناة العاملين بها وباعلان الرئيس عن خطة الدولة للتطوير مصانع الغزل و النسيج اعاد الحياة لها مرة أخرى لتعود بقوة للمنافسة محليا و عالميا.





وأعدت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة البالغ عدد 32 شركة تستهدف جميع مراحل الصناعة بداية من زراعة القطن حتى انتاج الملابس .





وتضمنت الاستراتيجية التي حصل عليها "صدى البلد"، خطة تطوير شاملة للشركات الخاسرة التابعة للقابضة للغزل والنسيج وتحويلها إلى الربحية وتم البدء فى تنفيذ خطة التطوير و المتوقع أن تستعرق عامين و نصف بتكلفة 21 مليار جنيه وفق دراسة الاستشارى العالمى وارنر.





زراعة القطن :





وتم عقد اتفاقية تعاون بين وزارتى قطاع الأعمال العام ، والزراعة لتطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة لتناسب الآلات الحديثة.





وتم بالفعل تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فدانا باستخدام أساليب الميكنة في الزراعة، وكذلك الجني الذي من المقرر أن يتم قبل نهاية سبتمبر الجاري ولذلك لإحلال الواردات من القطن قصير التيلة، وكذلك فتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بالتبخير الكيماوي لمرة واحدة فقط.





منظومة تداول القطن الجديدة





وانطلقت فى الاول من سبتمبر منظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021 فى 4 محافظات بنى سويف و الفيوم و البحيرة و الشرقية لهذا الموسم 2021





و تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.





وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية في مراكز للتجميع موزعة حسب المساحات المزروعة بالقطن، ويتم إجراء مزادات علنية على الأقطان في اليوم التالي لاستلامها، حيث يحصل المزارع على 70% من القيمة الأساسية للمزاد من الشركة الراسى عليها في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد، و يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي يتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.





وتستهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.





تطوير المحالج





بدأت العام الماضى تجارب التشغيل لمحلج الفيوم المطور ،الذي يعمل بتكنولوجيا حديثة تدخل مصر لأول مرة بتكلفة تقدر 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، ويقام على مساحة 10 أفدنة بمحافظة الفيوم.





و نجحت تجارب التشغيل على صنفي قطن جيزة 94 وجيزة 95، وذلك بإنتاج أول بالة قطن خالية تمامًا من الشوائب بالإضافة إلى المحافظة على خواص القطن المصري.





وسيتم تعميم تجربة المحلج المطور على باقي المحالج ضمن خطة التطوير التي تشمل دمج 25 محلجا في 11 محلجا موزعة على مستوى الجمهورية بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية نحو 300%.





تطوير شركات الغزل و النسيج :





واعتمدت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.





وتضمنت استراتيجية التطوير دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 23 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.





بالاضافة الى التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) واعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية.





أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم





ووقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يوليو الماضى عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.



