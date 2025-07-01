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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب 6 آلاف جنيه.. القبض على المتهمين بقتل عامل ببنى سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

ألقت مباحث مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف، القبض على كلا من "ع.م.م" 36 سنة وشقيقه "و.م.م " 39 سنة - جزارين - لاتهامهما بقتل عامل مقيم بقرية بهبشين بدائرة مركز شرطة ناصر، بسبب عدم سداد المجنى عليه لمبلغ مالي.

كانت مباحث مركز شرطة ناصر برئاسة المقدم أحمد طرفايه، تلقت بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه "ا.م.س" 38 سنة عامل مقيم بنطاق دائرة المركز بقرية بهبشين.

وعلي الفور اتجهت القوات الأمنية الي موقع الجريمة للوقوف علي أسباب ارتكابها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي ومراجعة كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وأكدت تحريات المباحث أن الباعث وراء ارتكاب المتهمين الجريمة عدم سداد المجنى عليه لمبلغ قدره 6 آلاف جنيها وهى قيمة لحمة ، تم ضبط المتهمين وسلاح الجريمة "سكينه ".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابها لعدم وفاء المجنى عليه بسداد مبلغ لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة التى أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

بني سويف الفشن ناصر

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