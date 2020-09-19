الكارت الذكي.. كيف أصبحت التكنولوجيا في خدمة الفلاح؟

لم يتبق سوى أشهر قليلة على تعميم منظومة كارت الفلاح الذكى فى محافظات مصر، تلك المنظومة التى تعود بالنفع على الفلاح والدولة معا، حيث تستعد وزارة الزراعة لاطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "كارت الفلاح الذكي"، في ست محافظات هى "المنوفية والقليوبية والفيوم والأقصر والجيزة والدقهلية"، وذلك بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى من المشروع، والتي شملت المرحلة الأولى محافظتي بورسعيد والغربية، بينما الثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة.





كان السيد القصير وزير الزرعة واستصلاح الاراضي، عقد اجتماعا مساء الخميس الماضى ، تابع فيه الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح، والتأكيد على أهمية الاسراع في تنفيذ البرنامج الزمني، الذي اقره مجلس الوزراء، للانتهاء من المنظومة بالكامل بحد أقصى يناير المقبل.





وقال انه سيتم البدء في المرحلة الثالثة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، ليصل إجمالى المراحل الثلاثة 12 محافظة، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.





وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع اهمية الكارت الذكي في تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار، مؤكدا أنه تم اضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت.





من جانبه قال "حسين أبوصدام"، نقيب عام الفلاحين، إن إطلاق المرحلة الثالثة لمشروع الكارت الذكي خطوة مهمة في طريق الزراعة الرقمية والقطاع الزراعي، وتعود فائدته على الفلاح من خلال تسهيل العمليات الزراعية من صرف أسمدة وتسويق المحاصيل وتحديد أسعارها، أما فائدتها للدولة فتتمثل فى الفوائد التي تعود على الدولة من خلال تطبيقه، حيث يهدف الكارت، لتحديد الإنتاج من المحاصيل وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية للقضاء على الحيازات الوهمية، وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين، وزيادة الكفاءة:





وأضاف نقيب الفلاحين، أن من مميزات الكارت الذكي أنه سيساهم في تحديد المساحات المزروعة لكل محصول، وكميته، بجانب أنه سيساعد الدولة في رسم السياسات الزراعية، ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية، و بمجرد تعميمه وتطبيقه في كل العمليات الزراعية سيسهل على الدولة في حال تصدير أي محصول غير مطابق للمواصفات أو طرحه في السوق تحديد صاحبه ومكانه





ونلخص فى هذا التقرير بعض المعلومات عن كارت الفلاح الذكى





1- يحل الكارت محل الحيازات الورقية حيث سيتم إنهاء العمل بها





2- يستخدم الكارت في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.





3- يستخدم الكارت في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.





4- يستفيد الفلاح بالكارت في عمليات صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة.





6- يستخدم من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.





7- يتم الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري، ويتم تسليم الكارت للفلاحين في فروع البنك التابعة له الجمعية الزراعية التي توجد بها الحيازة الخاصة بالفلاح.





8- أي فلاح يحوز أرضًا زراعية ومسجلة بيانات حيازتها في الجمعية الزراعية (سجل 2 خدمات) سيتم إصدار كارت له بشكل أتوماتيكي





9- يقضى على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين، ويعمل على توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، ويحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.



