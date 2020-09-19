استقرار الدولار في ختام تعاملات اليوم

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فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، الاسكندرية، المصري الخليجي، قناة السويس، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي" 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الأهلي المصري، عودة، مصرـ المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

