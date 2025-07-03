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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز اعداد القادة بالكهرباء يحصل على شهادة الأيزو فى التدريب

احتفالية تسلم شهادة الايزو
احتفالية تسلم شهادة الايزو
وفاء نور الدين

بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالعنصر البشرى للعاملين بالقطاع وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم لتحقيق التكامل فى كافة شركات الوزارة "انتاج ونقل وتوزيع" بأعتبار موظفى الوزارة " درع القطاع ".. استطاع مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة للكهرباء الحصول على شهادة الايزو 21001 والمخصصة للمؤسسات التعليمية والتدريبية ليصبح المركز أول جهة تدريبية فى قطاع الكهرباء يحصل على هذه الشهادة.
وحصول المركز على هذه الشهادة يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يخص توافق مراكز التدريب والمؤسسات التعليمية مع المعايير الدولية.. 


وتسلم المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الشهادة من الدكتور مدحت عبد الوهاب الامين العام للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم بمقر الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة .

ومن جانبه اشاد الدسوقى بالجهد المبذول من مركز إعداد القادة والمراكز التدربيبة التابعة موجها الشكر لفريق عمل المركز بقيادة الدكتور حازم الشورى 

وثمن الدسوقى الدور البارز الذي يضطلع به مركز اعداد القادة في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات لكافة العاملين بالوزارة مؤكداً أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متخصصة يسهم بشكل فعال في إعداد جيل من الموظفين القادرين على تقديم الكثير من الابداع والابتكار داخل ادراتهم.

وبدوره أكد الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ان مركز إعداد القادة تم منحه الشهادة تتويجًا لجهود تطوير نظم العمل داخل المركز والأرتقاء بجودة الخدمات التدريبية

وأضاف عبد الوهاب ان حصول المركز على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية يعكس التزامه المستمر بتطبيق نظم الجودة والتميز المؤسسي.

وشهد مراسم استلام الشهادة كل من الدكتورخالد الدستاوى العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء بالشركة القابضة والمحاسبة عزة رمضان العضو المتفرع للشئون المالية والدكتور اكرم ابراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث .

ومن جانب المجلس الوطنى للتدريب والتعليم اللواء عماد اليمانى رئيس لجنة التخطيط والدكتور علاء بسيونى رئيس لجنة العلاقات الدولية والخارجية .

الكهرباء القابضة للكهرباء شهادة الايزو

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