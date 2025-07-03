سفير مصر ببروكسل : القاهرة تقدر مواقف بلجيكا الداعمة للحقوق الفلسطينية

أعرب السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى، عن تقدير مصر للمواقف المقدرة لبلجيكا الداعمة للحقوق الفلسطينية والداعية إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سفير مصر مع فينسنت بلونديل، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، حيث تم تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلجيكا، وسبل تعزيزها والبناء عليها في الفترة المقبلة، فضلاً عن سبل الارتقاء بالتعاون البرلماني بين البلدين.



وأطلع السفير المصرى ، المسئول البلجيكي على عملية التطوير التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، والاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة اتصالاً بمجلسي الشيوخ والنواب.



كما استعرض رؤية مصر تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط.



ومن جانبه، أعرب المسئول البلجيكي عن اعتزاز بلاده بعلاقتها الممتدة مع مصر، وحرص على الاستفسار عن الكثير من التطورات التى تشهدها مصر ومسيرة الإصلاح الاقتصادى والتشريعي.



كما عبر عن تطلعه للعمل عن قرب مع الجانب المصري لدفع مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

