AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد حسم الدورى.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة الليلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
اعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وتوج الفريق الأحمر رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الزمالك مساء أمس أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة،  ويحتل المركز الثاني وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق مصر المقاصة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة من مساء الليلة السبت، في إطار الجولة الـ28 من المسابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

تشكيل الأهلي.. بادجي في الهجوم.. وثلاثي بالوسط

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

موعد مباراة الأهلي ووادي دجله في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة فى مباراة حسم الدوري

ترشيحاتنا

طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات

بنها – شبرا الحر.. هدية الرئيس لأهالى القليوبية: أول طريق زراعى فى مصر بدون تقاطعات

الدورى الـ8 فى مشوارى| شريف إكرامى يعلق على فوز الاهلى بالبطولة.. شاهد

خاص| أول حوار مع البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة: لا أعرف طبيب سفاجا وحزين لسرقة عملي.. صور

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

AdvertisementS

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

الوضع صعب في القاهرة| فايلر: لم أحسم قرار تمديد عقدى مع الأهلي

رضا عبد العال يرفض الاجتماع باللاعبين في غرفة اللبس بسبب السحر

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا

أحمد عبدالغني لاعب مورسيا الإسباني: قرار الرحيل عن الأهلي الأصعب في حياتي.. أرفض ذبح رمضان صبحي.. وأتمنى مزاملة محمد صلاح.. حوار

بعد حسم الدورى.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة الليلة

صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

أخبار الرياضة | "جروس" يعتذر عن تدريب الزمالك و"فايلر" يعلن استمراره مع الأهلي.. وحالتا إصابة بكورونا في الإسماعيلي

شاهد.. كيف احتفلت شيما صابر بفوز الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات

أحمد عيد وكمال أبو ريه في عزاء المنتج محمد زعزع

بـ ملابس أنيقة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها