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رياضة

كهربا: سعيد وفخور بتحقيق أول بطولة دوري في بيتي اللي اتربيت فيه

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر كهربا في الصورة مرتديا طاقم النادي الاهلي ويجلس علي كرسي.

وعلق كهربا على الصورة قائلا: سعيد وفخور ان أول بطولة دوري في تاريخي حققتها في بيتي اللي اتربيت فيه".

وأضاف :" درع الدوري هي البطولة الأولى وليست الأخيره نعدكم بأفريقيا والقادم أفضل بإذن الله.. مبروك لأعظم جمهور في الكون".



وتوج النادي الأهلي رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.


تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.
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