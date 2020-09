كهربا: سعيد وفخور بتحقيق أول بطولة دوري في بيتي اللي اتربيت فيه

View this post on Instagram

سعيد وفخور ان أول بطولة دوري في تاريخي حققتها في بيتي اللي اتربيت فيه درع الدوري هي البطولة الأولى وليست الأخيره نعدكم بأفريقيا والقادم أفضل بإذن الله مبروك لأعظم جمهور في الكون 🦅❤️⚡️