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محافظات

محافظة الجيزة تنفي شائعات ارتفاع أسعار التصالح: قيمنا السعرية هى الأقل على مستوى الجمهورية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:53 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله بعدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة فوجب توضيح عدد من الأمور وهى منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم أولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهلة الأولى وضع أقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل أن يتم الإعلان عن إجراء أي تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة أخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح وإغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن.

 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه ورغم انخفاض أسعار التصالحات بنطاق أحياء ومراكز المحافظة وتجاوبًا مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الأخرى إلا أن محافظة الجيزة قد قررت تخفيضًا أيضا لأسعار التصالح وهو تخفيض قيمة التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمة التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمة مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات.

 

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن هناك مناطق بالمدن يبلغ أسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالاضافة إلى أن هناك مناطق أخرى يتراوح أسعار التصالحات فيها من 70 إلى 100 جنيه فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن فى المقام الأول وتسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات التى تيسر على المواطنين.

 

وفى ذلك الإطار تنوه محافظة الجيزة أنه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح، حيث أن هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقوموا حتى الآن بالتسديد وتؤكد المحافظة أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية.

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