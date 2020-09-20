عرض خرافي لـ حسام حسن مهاجم سموحة

وا ختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة ، تدريباته اليومية على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق المصرى ضمن مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقب انتهاء التدريب الذى سينطلق فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم سيعلن المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق" القائمة التى ستدخل فى معسكر مغلق مساء اليوم.

وكان الجهاز الفنى شاهد مع اللاعبين المباريات الأخيرة التى خاضها المصرى من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتعرف على مفاتيح اللعب والطريقة التى يخوض بها المصرى لقاءاته الأخيرة.









وأبدى المدير الفنى غضبه الشديد من الشائعات التى بدأت تظهر خلال الأيام الماضية حول تفكيره فى الاستغناء عن بعض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعضا من هواة إثارة المشاكل يخططون لهدم الاستقرار الذى ينعم به الفريق فى ظل الدعم القوى من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يقف خلف الفريق بكل قوة.









وأضاف أن سموحة يضم لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم التوفيق هو من وضعهم فى هذا الترتيب المتأخر بجدول الدورى ولكن لديهم رغبة فى إعادة سموحة للقمة من جديد.