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رياضة

عرض خرافي لـ حسام حسن مهاجم سموحة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:42 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تلقيه عرضا خرافيا لحسام حسن مهاجم الفريق الأول قبل ساعات .


وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،:" تلقيت تليفونيا عرضا خرافيا لانتقال حسام حسن مهاجم سموحة خارج مصر في نهاية الموسم وفي انتظار استلامه مستنديا ".


واختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تدريباته اليومية على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق المصرى ضمن مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى العام.


وأكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبون، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء المصرى، وكان الفريق وأفراد الجهاز الفنى خضعوا أمس  لـ "رابيد تيست" تنفيذًا لبروتوكول اتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة.


وعقب انتهاء التدريب الذى سينطلق فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم سيعلن المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق" القائمة التى ستدخل فى معسكر مغلق مساء اليوم.


وكان الجهاز الفنى شاهد مع اللاعبين المباريات الأخيرة التى خاضها المصرى من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف  والتعرف على مفاتيح اللعب والطريقة التى يخوض بها المصرى لقاءاته الأخيرة.


وأبدى المدير الفنى غضبه الشديد من الشائعات التى بدأت تظهر خلال الأيام الماضية حول تفكيره فى الاستغناء عن بعض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعضا من هواة إثارة المشاكل يخططون لهدم الاستقرار الذى ينعم به الفريق فى ظل الدعم القوى من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يقف خلف الفريق بكل قوة.


وأضاف أن سموحة يضم لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم التوفيق هو من وضعهم فى هذا الترتيب المتأخر بجدول الدورى ولكن لديهم رغبة فى إعادة سموحة للقمة من جديد.
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