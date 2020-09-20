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حاتم صابر: الجماعات الإرهابية تنفق المليارات لخلق ترند وهمي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:46 م
الجماعات الأرهابية
الجماعات الأرهابية
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أسامة علي
قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن خلق التريند الوهمى، عبر السوشيال ميديا يعتمد على معرفة ما يريده الوجه المضاد للدولة المصرية، ومن ثم يتم البدء في خلق حالة مزيفة ليست موجودة.

وأوضح صابر خلال حواره مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، إن التريند الوهمى يخلقه مجموعة معادية من اللجان الإلكترونية، لافتا إلى أن الهدف من التريند الوهمى هو إثارة الرأى العام.

وتابع:" التريند الوهمى المزيف يتم لخلق حالة من التشكيك والإحباط وفقدان الأمل فى المستقبل.

وأكد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولى، أن الجماعات الإرهابية تنفق المليارات لخلق التريند الوهمي.
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