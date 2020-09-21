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محافظات

محافظ القليوبية: لن يعتد بالتصالح لمن لم يسدد رسوم الجدية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تقرر التنسيق مع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق الوحدات المحلية لفتح مراكز تكنولوجية مصغرة بالقرى والشياخات عن طريق استغلال الوحدات التكنولوجية بالمدارس التى تم تطويرها والمربوطة بالإنترنت كمركز لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.


وقال المحافظ إنه تلاحظ أن هناك عددا من بين من تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة لم يسددوا رسوم جدية التصالح وذلك وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

واشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على من تقدموا ولم يسددوا رسوم جدية التصالح سرعة التقدم لسدادها حيث إنه لن يعتد بالتصالح لمن لم يسدد نسبة الـ 25% رسوم الجدية.

واضاف المحافظ أنه تم التشديد على إتاحة التقديم عبر الإنترنت من خلال شبكة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام إلى جانب تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم والعمل أثناء الإجازات والعطلات مع إثابة العاملين بالملف ومراجعة وتدقيق البيانات المرسلة.

وكان محافظ القليوبية قد اعلن ارتفاع اعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد القرارات الاخيرة والخاصة بتخفيضات أسعار متر التصالح وحزمة التيسيرات على المواطنين.

واوضح المحافظ إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسليمها حتى اليوم 131 ألف و876 طلب تصالح ، كما تم تحصيل 735 مليون و307 آلاف جنيه.
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