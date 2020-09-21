قبل المدارس... نصائح اليونسيف لسلامة الطلاب أثناء الدراسة

قبل أن يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة ، من المهم ضمان سلامتهم من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية. قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بعض الاقتراحات للمدارس وأيضًا للمعلمين الذين سيلعبون دورًا حاسمًا في جعل الطلاب يلتزمون بالقواعد الاحترازية.

التباعد الجسدي

* احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بين جميع الحاضرين في المدرسة

* زيادة التباعد بين المكاتب (مسافة متر واحد تقريبًا) ، أو فترات الاستراحة أو فترات الاستراحة واستراحة الغداء

* الحد من اختلاط الفصول للأنشطة المدرسية والمدرسية.

* استخدم اللافتات والعلامات الأرضية والشريط اللاصق والحواجز والوسائل الأخرى للحفاظ على مسافة متر واحد في طوابير حول المداخل

* انقل الدروس إلى الخارج أو قم بتهوية الغرف قدر الإمكان





النظافة و الصحة

"غسل اليدين هو أحد أسهل الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لمكافحة انتشار الجراثيم والحفاظ على صحة الطلاب والموظفين" ، تذكر منظمة اليونيسف.





يجب على المعلمين تعليم هذه الخطوات الخمس للطلاب:





* بلل اليدين بمياه جارية آمنة

* ضع كافية من الصابون لتغطية الأيدي المبللة

* افرك جميع أسطح اليدين - بما في ذلك ظهر اليدين وبين الأصابع وتحت الأظافر - لمدة 20 ثانية على الأقل. يمكنك تشجيع الطلاب على غناء أغنية سريعة في هذه المرحلة لجعلها عادة ممتعة

* اشطفها جيدًا بالماء الجاري

* تجفيف اليدين بقطعة قماش نظيفة أو منشفة تستخدم مرة واحدة.





في حالة الوصول المحدود إلى مغسلة لغسل اليدين ، يمكن استخدام معقم لليدين يحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكحول.





يجب تشجيع الطلاب على غسل أيديهم أو استخدام المطهر أثناء "دخول الفصل الدراسي أو مغادرته ، ولمس الأسطح والمواد التعليمية والكتب وبعد استخدام منديل لتفجير أنوفهم".





يجب أيضًا نصح الطلاب بالعطس أو السعال في مرفقهم. "ومع ذلك ، إذا فعلوا ذلك عن طريق الصدفة في / على أيديهم ، اطلب منهم غسل أيديهم على الفور أو استخدام معقم اليدين" ، كما ورد في مقال اليونيسف.





لبس الأقنعة

نصحت منظمة اليونيسف ، "إذا كان ارتداء الأقنعة القماشية موصى به في مدرستك ، فتأكد من أن طلابك على دراية بموعد ارتداء الأقنعة وأي سياسات مدرسية ذات صلة ، مثل كيفية التخلص من الأقنعة المستخدمة بأمان لتجنب مخاطر الأقنعة الملوثة في الفصول الدراسية والملاعب ".





في حالة الطلاب الذين يعانون من ضعف السمع أو مشاكل سمعية ، يجب على المدارس أن تفكر في كيفية تفويت الأطفال لفرص التعلم الخاصة بهم بسبب تدهور إشارة الكلام الناجم عن ارتداء الأقنعة ، والقضاء على قراءة الشفاه وتعبيرات السماعات ، والتباعد الجسدي. يجب استخدام الأقنعة المناسبة مثل تلك التي تحتوي على لوحات شفافة في مثل هذه الحالات.





التنظيف والتطهير

أوصت منظمة اليونيسف "بالتنظيف والتطهير اليومي للأسطح والأشياء التي يتم لمسها كثيرًا ، مثل المكاتب وأسطح العمل ومقابض الأبواب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وأدوات التعلم العملي والصنابير والهواتف والألعاب."



