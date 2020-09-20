AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: كل إنسان يتكلم بما لا يتقن محسوب عليه

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:53 م
علي جمعة
علي جمعة
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كَلامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ الله) (أخرجه الترمذي في سننه) مضيفا: أدبٌ عالٍ، لا نراه في حياتنا حيث يتصدر كل إنسان في غير موضعه وعمله، فيهرف بما لا يعرف، ويتكلم بما لا يتقن، وكل ذلك محسوب عليه لا له.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: إذا أنت فعلت هذا فإن الناس لا يتركونك، ولكن يستفزونك ليخرجوك عن ذلك الخُلق، فيأتي الحديث : (لا تغضب ولك الجنة)، ويربط عدم الغضب بالجنة، والغضب حجاب وحائل على ذهن الإنسان يمنعه من التفكر الصحيح ومن التدبر، ومن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والغضب يجعل الإنسان يتهور في حياته، والغضب يجعل الإنسان غير راض عن الله، وربنا سبحانه وتعالى يستحق منا الرضا، فهو الذي خلق وهو الذي أمر وهو الذي من أسمائه الصبور.

وتابع:  والله سبحانه وتعالى يعلمنا على لسان نبينا بل والأنبياء من قبله: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف:18]، هذا الهدوء النفسي يجعلك أكثر قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والتصرف السليم الصحيح في الوقت المَليح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي جمعة: 15 مرضا داخل النفس البشرية

بيري محمد تكتب: قياده الروح

هل الرضا ضد الطموح وكيف تحقق السعادة؟.. الإفتاء تجيب

أمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم.. علي جمعة يوضح معناها

علي جمعة يقدم نصيحة لكل شخص افترى عليه الناس بالكذب

ترشيحاتنا

فاسد وخاين وهتتحاسب.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية للمقاول الهارب

الرسوم مليون دولار.. تفاصيل عبور 12 ماسورة عملاقة من قناة السويس ..فيديو

في أول ظهور.. أمين مجلس الشيوخ يعلن موعد بدأ الجلسات.. فيديو

موجز السوشيال.. ياسمين عبد العزيز تسخر من أحمد العوضي.. ياسمين الخطيب تظهر بالحجاب

عرض خرافي لـ حسام حسن مهاجم سموحة

الزمالك يعلن اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب بالخضار وصوص الجبن

5 خطوات للتخلص من رائحة ماسك الثوم للشعر

دراسة تحذر.. الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا من أصحابها