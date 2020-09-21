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توك شو

عنصرية تركيا ضد العرب..هاشتاج يتصدر التويتر ضد عنصرية تركيا.. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
اعتداء تركيا على
اعتداء تركيا على اللاجئين
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قسم التوك شو
عرضت قناة «سكاي نيوز بالعربية» تقريرا عن الإعتداءات التركية على العرب داخل أنقرة، حيث أن التقرير عرض فيديو به مجموعة من المواطنين الأتراك القوميين يعتدون على مواطن سوري في الشارع .

و أشار التقرير إلى أن الفيديو ليس الأول لكن قد سبقه فيديو أخر يحتوي على إعتداء في وضح النهارعلى سيدة سورية في أسطنبول.

و تصدر  هاشتاج #تركيا_تعادي_العرب  في العديد من الدول العربية و على رأسهم مصر.

و من جانبه قال بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية، إن هذا الهاشتاج ليس الأول من نوعة فقد سبقه هاشتاج#العرب_يتحدون_ضد_تركيا  و الذي كان يدعم محاولة البرلمان العربي بلورة إستراتيجية للتصدي للأمن المائي العربي و تدعيم سيادة الدول العربية.

و أوضح عبد الفتاح أن العقل الجمعي التركي يتعامل مع العرب بإستعلائية و عنصرية  و قد وضح ذلك مع التعامل مع المهاجرين السوريين و أردوغان نفسه قد إستغل اللاجئين لإبتزاز أوروبا و إجبارهم بتوقيع إتفاقية اللاجئين لتقادي منهم 6 ملايين يورو و تجنيد اللاجئين لتحويلهم لمرتزقة.
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