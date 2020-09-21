عنصرية تركيا ضد العرب..هاشتاج يتصدر التويتر ضد عنصرية تركيا.. شاهد

عرضت قناة «سكاي نيوز بالعربية» تقريرا عن الإعتداءات التركية على العرب داخل أنقرة، حيث أن التقرير عرض فيديو به مجموعة من المواطنين الأتراك القوميين يعتدون على مواطن سوري في الشارع .





و أشار التقرير إلى أن الفيديو ليس الأول لكن قد سبقه فيديو أخر يحتوي على إعتداء في وضح النهارعلى سيدة سورية في أسطنبول.





و تصدر هاشتاج #تركيا_تعادي_العرب في العديد من الدول العربية و على رأسهم مصر.





و من جانبه قال بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية، إن هذا الهاشتاج ليس الأول من نوعة فقد سبقه هاشتاج#العرب_يتحدون_ضد_تركيا و الذي كان يدعم محاولة البرلمان العربي بلورة إستراتيجية للتصدي للأمن المائي العربي و تدعيم سيادة الدول العربية.



