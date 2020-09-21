بـ توب مكشوف.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

الفنانة

نسرين طافش بإطلالة

أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بذلة باللون السيمون مع توب شيفون أبيض مكشوف البطن وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.

وظهرت