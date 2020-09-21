بـ توب مكشوف.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:55 م
حرصت الفنانة نسرين طافش
، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.
وظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بذلة باللون السيمون مع توب شيفون أبيض مكشوف البطن وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.
وانتعلت نسرين طافش حذاء بكعب عال باللون الأبيض وهو ما تماشى مع إطلالتها الأنيقة. أما من الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش على وضع المكياج بألوان النود التى زادت من جمال أناقتها.