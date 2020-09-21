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توك شو

دلعى جوزك عشان هو زى المانجايا.. صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4 توجه رسالة لـ السيدات.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:29 م
فاطمة الزهراء سمير،
فاطمة الزهراء سمير، صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4
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البهي عمرو
قالت فاطمة الزهراء سمير، صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4، إنها ليست متزوجة، ولكنها تقف فى صف الرجال.

وأضافت خلال حواره على قناة صدى البلد، برنامج "حلو الكلام مع منال" تقديم الإعلامية منال سلام، أنها تستطيع عمل فيديو يجذب السيدات، مؤكدة :" ممكن أكسب بنت بفيديو وأخسرها بفيديو". 

ولفتت فاطمة الزهراء، إلى أنها قامت بعمل فيديو " دلعى الراجل لانه زى حته الجاتوه و المانجايا الساقعة"موضحة أن هذا الفيديو لاقى اعجاب كبير من الرجال وهجوم من السيدات.

وأشارت إلى أنها لا تريد عمل مشكلات مع السيدات وتسعى لعدم بناء عداوة مع أى طرف، وكشفت أن هدفها الأساسي الحب المتبادل".

وأوضحت أن السيدات عليها أن تبدأ بـ السبت، وستجد الرجل يقدم الأحد والأثنين وباقى الأسبوع".

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