AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحذيرات من فيضان النيل فى شبين الكوم بالمنوفية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:42 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
نشر مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بيانا اليوم للتحذير من زياده منسوب النيل وفقا لما ورد من الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحرى بوزارة الرى حول بدء موسم الفيضان الحالى والمتوقع بزيادة المنصرف بالفرع اعتبارا من الشهر الحالى ما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالفرع. 

وأكد البيان زيادة المنصرف سيؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضى طرح النهر المنزرعة بالمخالفة وكذلك المبانى المخالفة والمقامة على جوانب المجرى. 

وطالب البيان كل المواطنين واضعى اليد على أراضى طرح النهر بالقرى والمدن الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق المحافظة توخى الحيطة والحذر وتجنب زراعة أى زراعات وسرعة إزالة أى تعديات وإخلاء منازلهم حرصا على سلامتهم نظرا لارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق تلك الأراضى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

وزير الري السوداني يكشف أسباب الآثار المدمرة للفيضانات والسيول بالبلاد

الجزيرة المنعزلة في المنوفية.. فيضان النيل يغرقها والأهالي محاصرة داخل منازلها.. شاهد

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

طوارئ وإخلاء فوري خطة الحكومة لمواجهة السيول

قادم خلال 72 ساعة| سيارات تجوب شوارع رشيد تحذر المواطنين من الفيضان

ترشيحاتنا

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

في 17 ساعة بدلا من 20 يوما| قناة السويس تنجح في تحد جديد بعبور 12 ماسورة عملاقة

باحث سياسي: محمد علي اتحرق.. والإخوان فقدوا مصداقيتهم لدى المصريين

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

في رجالة بترمرم.. صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4 تثير ضجة جديدة.. فيديو

انفراد.. الأهلي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ«فيفا»

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة رياضية