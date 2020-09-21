تحذيرات من فيضان النيل فى شبين الكوم بالمنوفية

نشر مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بيانا اليوم للتحذير من زياده منسوب النيل وفقا لما ورد من الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحرى بوزارة الرى حول بدء موسم الفيضان الحالى والمتوقع بزيادة المنصرف بالفرع اعتبارا من الشهر الحالى ما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالفرع.





وأكد البيان زيادة المنصرف سيؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضى طرح النهر المنزرعة بالمخالفة وكذلك المبانى المخالفة والمقامة على جوانب المجرى.





وطالب البيان كل المواطنين واضعى اليد على أراضى طرح النهر بالقرى والمدن الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق المحافظة توخى الحيطة والحذر وتجنب زراعة أى زراعات وسرعة إزالة أى تعديات وإخلاء منازلهم حرصا على سلامتهم نظرا لارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق تلك الأراضى .



