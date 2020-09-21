اتحاد الصناعات: تعديل التعريفة الجمركية يسهم في خفض أسعار الأجهزة ..فيديو

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المكون المحلي هو الأساس في احتساب الضريبة واحتساب قيمة الخفض من سعر الضريبة على مدخلات الانتاج.





وأضاف محمد البهي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تعديل فئات التعريفة الجمركية يوفر المزيد من فرص العمل ويشجع الصناعات المحلية والصغيرة.





وأشار محمد البهي، إلى أن خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج يصنع مناخا جاذبا للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تعديل التعريفة الجمركية سيؤثر بشكل كبير على انخفاض أسعار الأجهزة في السوق .





وأوضح محمد البهي، أن وزارة التجارة والصناعة لديها مواصفات عالمية للصناعة المصرية كما أن الصناعة المصرية لا تقل جودة على أي منتج يأتي من الخارج.