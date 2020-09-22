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اقتصاد

تسليم 320 ألف شقة لحاجزيها بالإسكان الاجتماعى.. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" التى تم تسليمها لأصحابها حوالى 430 ألف شقة تقريبا.
وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذا العدد هو الذي انتهى تنفيذها بشكل كامل، وتم تسليم أكثر من 320 ألف منهم بالفعل لأصحابها من الحاجزين بالإعلانات من الأول للثامن.

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وتابعت، أن باقى الوحدات بمراحل التسليم المختلفة والتعاقد مع البنوك وجهات التمويل المختلفة، وسيتم تسليمها لحاجزيها تباعا.

وأضافت أن هناك نحو ربع مليون وحدة أخرى فى مراحل التنفيذ، ومن المتوقع انتهاء تنفيذها خلال عام من الآن، وسيتم تخصيصها لحاجزى الإعلان العاشر والمرحلين من الإعلان التاسع وعددهم يتجاوز 200 ألف شخص تقريبا.
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