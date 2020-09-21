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فيديو واحد بس.. أحمد موسى يفضح الجزيرة وقنوات الإرهاب الساعية لهدم مصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية استعانت بفيديو واحد ضم تجمعا للعشرات، وقاموا بعرضه أكثر من مرة باعتباره من مناطق مختلفة في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الإخوان يرغبون في نزول الشعب المصري لإحداث فوضى في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "قنوات الإخوان الإرهابية تحاول تغييب وعي المصريين خصوصا أن هذا الفيديو من مكان واحد فقط ولكن الجزيرة وقنوات الإرهاب استغلته للترويج لـ وجود مظاهرات في مختلف أنحاء مصر".
 
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن قنوات الجماعة الإرهابية استعانت بفيديوهات مفبركة وقديمة في محاولة لإثارة الفوضى والشغب والعنف.

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