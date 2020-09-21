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رياضة

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن إتمام مسئولي النادي اتفاقا مع الأرجنتيني جابريل كالديرون، المدير الفنى الأسبق لفريق الهلال السعودى.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق على جميع تفاصيل استقدامه لقيادة الفريق الأبيض، ومنها الأمور المالية الخاصة به ومعاونيه الذين سيقوم باستقدامهم.

وأوضح المصدر، أنه تم التواصل مع كالديرون فى الساعات الماضية وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه وإخطاره بقرار مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن بعد الاتفاق معه حول كل التفاصيل.

وأضاف المصدر، أن المدرب في انتظار حسم استقدامه من عدمه من قبل مجلس النادى الأبيض، حيث يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لحسم هوية المدرب الجديد للفريق بشكل نهائى فى الساعات المقبلة.

ويمتلك كالديرون صاحب الـ60 عامًا، سيرة ذاتية كبيرة حيث بدأت رحلته بتدريب كان الفرنسي مع نهاية التسعينيات، ثم قيادة لوزان السويسري، ومنتخبات عمان والسعودية والبحرين ثم عمل فى الدوري السعودي وتولى قيادة الهلال والاتحاد بخلاف تجارب فى الإمارات مع الوصل وبني ياس إلى جانب تجربة مع ريال بيتيس الذى لعب بقميصه إضافة إلى تجربته الأخيرة مع برسبوليس الإيرانى.

ووضعت إدارة نادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، هدفًا رئيسيًا فى مفاوضاتها لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف باتريس كارتيرون الذى رحل عن قيادة الفريق لقيادة التعاون السعودى ليتم تعيين طارق يحيى بشكل مؤقت لحين استقدام مدرب أجنبى 

وجاء فيريرا بمثابة المرشح الأول، وتبدو فرصة استقدامه ضئيلة، إلا أن الإدارة  تمسكت بتلك الفرص من أجل إعادته بعد مشواره السابق مع الزمالك الحافل بالانتصارات.
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