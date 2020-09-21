أخصائية علم اجتماع تكشف طرق التخلص من الاضطراب والقلق

قالت الدكتورة راندا الطحان ، أخصائي علم الاجتماع والإرشاد النفسي، إن الخوف يأتي نتيجة الاضطراب والقلق وهي من أكثر الحالات انتشارًا، مشيرة إلى أن الخوف غير مبرر وغير عقلاني وناتج عن التفكير السلبي طوال الوقت بسبب التوتر والخوف.





وأضافت "الطحان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة ، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخوف يأتي نتيجة التفكير العميق في الغد والسنوات المقبلة التي تُعد من المجهول، والخوف من الأخرة والحساب وهي جميها أفكار سلبية تعوق الشخص عن الاستمتاع بحياته بشكل طبيعي سواء الشخصية أو المهنية.





وتابعت: "هناك عوامل رئيسية تتسبب في حدوث مثل هذا الخوف والقلق الزائد عن الحد، منها وجود مشكلات كثيرة في مجال العمل والعلاقات الاجتماعية والشخصية، وعادة تكون غير مريحة وغير مستقرة، بالإضافة إلى الضغوط المالية؛ مما يشعره بالقلق الشديد والصدمة من هذه العوامل التي تؤدي إلى الخوف الشديد".





وأشارت إلى أن إدمان المخدرات من العوامل الرئيسية التي تسبب القلق والخوف أيضًا، إلى جانب العوامل الوراثية والتي تُسبب نوعًا من القل والخوف، لافتة إلى أن هناك أدوية طبية تسبب نوعًا من الآثار الجانبية مما يصيب الشخص بالاضطراب والقلق والخوف لديه.





وتحدثت أخصائي علم الاجتماع والإرشاد النفسي، عن كيفية التخلص من الاضطراب والقلق، قائلة: "إن ذلك يتمثل في وضع أهداف واضحة لحياة المصاب قابلة للتحقيق، وذلك من خلال فترة زمنية محددة لكي يمنع التفكير والقلق من حدوث أي مكروه، إلى جانب استبدال المشاعر السلبية بأخرى إيجابية، مع تعزيز الثقة في إمكانيات الشخص المصاب".