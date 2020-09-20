الديهي على الهواء: سأذبح عجلا حال تسليم أيمن نور لمصر

تعهد الإعلامي نشأت الديهي ، بتقديم نذر على الهواء مباشرةً، يوفيه حال تسليم مناهضي الدولة في الخارج للسلطات.





وقال " الديهي "، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، "نذر لله؛ كل إخواني يتسلم لمصر هدبح خروف من مالي الخاص، وفي حال السياسي المعارض أيمن نور هدبح عجل كامل".





وتابع "بشرى للإخوان هتتسلموا هتتسلموا"، مطمئنًا المصريين "المستقبل فتح لنا ذراعيه، وانتبهوا فإن أهل الشر يحاولون التخريب كلما تقدمت الدولة".





وأكد أن مصر تعمل في صمت حتى استطاعت أن تثبت وجودها في المحيط الإقليمي، وتعالج الملفات الاستراتيجية بما يمليه عليها الوضع الأمني.





وعن رغبة تركيا في عقد مباحثات مع الجانب المصري، أوضح مقدم البرنامج، أن القاهرة أصبحت "قضية أمن قومي تركي"؛ ما مكنها من أن تضع شروطها على الدولة التركية لعقد مصالحة بين الطرفين.



