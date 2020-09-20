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أمير رمسيس يكشف كواليس فيلم "حظر تجول"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المخرج أمير رمسيس، إن فيلم "حظر تجول" سوف يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتًا إلى أن مشاهد الفيلم تم تصويرها بالكامل في مصر بمنطقة شبرا خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف المخرج أمير رمسيس، خلال لقائه عبر زووم مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الانتهاء من التصوير تم قبل بدء فيروس كورونا بأيام، مشيرا إلى أنه من أصعب النقاط في الفيلم هو التصوير في التزاحم بمنطقة شبرا، وهذا ما يشير إليه اسم الفيلم، لأن أحداثه تدور حول حظر التجول الذي فرض خلال عام 2013، وبالتالي كان هناك افتراض بأن تكون الشوارع خالية خلال التصوير الخارجي.

وأكد أن مشاهد الفيلم ليست عابرة وإنما هي ماستر سين للحقبة التاريخية في تلك الفترة، منوها بأن الفيلم يشهد أول ظهور لأحد الممثلين العرب وهو الفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا، وهذه أول مشاركة له في السينما المصرية.
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