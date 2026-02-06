قبل شهر رمضان.. اعرف أسعار البهارات في الأسواق

مع حلول شهر رمضان المبارك، يحرص المواطنون في مصر على تجهيز المطبخ بكافة المستلزمات الضرورية لإعداد وجبات رمضان التقليدية، ومن أبرز هذه المستلزمات البهارات والتوابل التي تضفي نكهة مميزة على الأطباق الرمضانية.

وفي هذا السياق، أكد عبد الفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة العطارة، استقرار أسعار البهارات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن معظم الأسعار لم تشهد أي تغييرات كبيرة.

ورغم التحديات التي تواجه بعض السلع الأخرى نتيجة انخفاض المحاصيل في دول الإنتاج، إلا أن سوق البهارات يعتبر من بين القطاعات التي حافظت على استقرار نسبي.

ارتفاع محدود في بعض السلع بسبب انخفاض المحاصيل العالمية

أكد العطار أن بعض السلع شهدت زيادة طفيفة في أسعارها، خاصةً السلع التي تعتمد على محاصيل مستوردة من دول معينة. وذكر أن جوز الهند على سبيل المثال ارتفع سعره بنحو 20% نتيجة قلة المحصول في دول مثل إندونيسيا وسريلانكا وفيتنام.

ورغم هذه الزيادة المحدودة في بعض الأصناف، فإن أسعار باقي البهارات الأساسية التي يعتمد عليها المطبخ المصري خلال شهر رمضان، مثل الكمون والكزبرة والفلفل الأسود، ظلت ثابتة ولم تتأثر بشكل كبير.

أسعار البهارات ثابتة

في مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، أكد العطار أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في كميات البهارات المتاحة، وأن الأسعار لا تزال عند نفس مستويات العام الماضي.

وأشار إلى أن الطلب على البهارات يزداد بشكل خاص في شهر رمضان، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من قائمة المستلزمات التي يحتاجها المواطنون.

وأوضح أن تجار التجزئة والموردين حريصون على توفير كميات كافية لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق خلال الشهر الكريم.

تأكيد على حقوق المستهلك في التأكد من صلاحية المنتجات

شدد العطار على أهمية الوعي المستهلكي أثناء عملية الشراء، خاصة في ظل كثرة العروض والمنتجات التي تظهر في الأسواق خلال شهر رمضان. وذكر أن من حق المواطن التأكد من صلاحية المنتج وتاريخ إنتاجه ومصدره، لضمان جودة المنتجات التي يشترونها.

وأضاف أنه من الضروري شراء المنتجات من أماكن موثوقة ومعروفة المصدر، لضمان الحصول على سلع آمنة وصحية، لاسيما أن رمضان هو شهر يتطلب اهتمامًا خاصًا من حيث نوعية الأغذية والمشروبات التي يتم استهلاكها.

كما تحدث العطار عن الأجواء الرمضانية في مصر، مؤكدًا أن شهر رمضان يحمل طابعًا خاصًا يعكس روحانيتة وفرحته في جميع أنحاء البلاد. ويظهر ذلك بشكل واضح في المناطق الشعبية والتاريخية مثل السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة والجمالية والدرب الأحمر، حيث يزدحم الناس بالتسوق والشراء لإعداد مائدة رمضان.

وأعرب العطار عن أمله في أن تكون أيام الشهر الكريم مليئة بالخير والبركة على الجميع، وأن يستمتع المصريون بأجواء الشهر الروحانية والاجتماعية التي تجمع الأسر والأصدقاء.

استقرار الأسعار ووعي المستهلك يبقى العنصرين الرئيسيين

وفي ختام حديثه، أكد العطار على أهمية الحفاظ على وعي المستهلك في عملية الشراء، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار هذا العام يشكل مؤشرًا إيجابيًا للسوق.

كما شدد على ضرورة التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، وضرورة التوجه إلى أماكن بيع موثوقة لضمان الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.