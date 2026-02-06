قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل شهر رمضان.. اعرف أسعار البهارات في الأسواق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع حلول شهر رمضان المبارك، يحرص المواطنون في مصر على تجهيز المطبخ بكافة المستلزمات الضرورية لإعداد وجبات رمضان التقليدية، ومن أبرز هذه المستلزمات البهارات والتوابل التي تضفي نكهة مميزة على الأطباق الرمضانية.

 وفي هذا السياق، أكد عبد الفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة العطارة، استقرار أسعار البهارات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن معظم الأسعار لم تشهد أي تغييرات كبيرة. 

ورغم التحديات التي تواجه بعض السلع الأخرى نتيجة انخفاض المحاصيل في دول الإنتاج، إلا أن سوق البهارات يعتبر من بين القطاعات التي حافظت على استقرار نسبي.

ارتفاع محدود في بعض السلع بسبب انخفاض المحاصيل العالمية

أكد العطار أن بعض السلع شهدت زيادة طفيفة في أسعارها، خاصةً السلع التي تعتمد على محاصيل مستوردة من دول معينة. وذكر أن جوز الهند على سبيل المثال ارتفع سعره بنحو 20% نتيجة قلة المحصول في دول مثل إندونيسيا وسريلانكا وفيتنام.

 ورغم هذه الزيادة المحدودة في بعض الأصناف، فإن أسعار باقي البهارات الأساسية التي يعتمد عليها المطبخ المصري خلال شهر رمضان، مثل الكمون والكزبرة والفلفل الأسود، ظلت ثابتة ولم تتأثر بشكل كبير.

أسعار البهارات ثابتة 

في مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، أكد العطار أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في كميات البهارات المتاحة، وأن الأسعار لا تزال عند نفس مستويات العام الماضي.

 وأشار إلى أن الطلب على البهارات يزداد بشكل خاص في شهر رمضان، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من قائمة المستلزمات التي يحتاجها المواطنون.

 وأوضح أن تجار التجزئة والموردين حريصون على توفير كميات كافية لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق خلال الشهر الكريم.

تأكيد على حقوق المستهلك في التأكد من صلاحية المنتجات

شدد العطار على أهمية الوعي المستهلكي أثناء عملية الشراء، خاصة في ظل كثرة العروض والمنتجات التي تظهر في الأسواق خلال شهر رمضان. وذكر أن من حق المواطن التأكد من صلاحية المنتج وتاريخ إنتاجه ومصدره، لضمان جودة المنتجات التي يشترونها. 

وأضاف أنه من الضروري شراء المنتجات من أماكن موثوقة ومعروفة المصدر، لضمان الحصول على سلع آمنة وصحية، لاسيما أن رمضان هو شهر يتطلب اهتمامًا خاصًا من حيث نوعية الأغذية والمشروبات التي يتم استهلاكها.

كما تحدث العطار عن الأجواء الرمضانية في مصر، مؤكدًا أن شهر رمضان يحمل طابعًا خاصًا يعكس روحانيتة وفرحته في جميع أنحاء البلاد. ويظهر ذلك بشكل واضح في المناطق الشعبية والتاريخية مثل السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة والجمالية والدرب الأحمر، حيث يزدحم الناس بالتسوق والشراء لإعداد مائدة رمضان.

 وأعرب العطار عن أمله في أن تكون أيام الشهر الكريم مليئة بالخير والبركة على الجميع، وأن يستمتع المصريون بأجواء الشهر الروحانية والاجتماعية التي تجمع الأسر والأصدقاء.

استقرار الأسعار ووعي المستهلك يبقى العنصرين الرئيسيين

وفي ختام حديثه، أكد العطار على أهمية الحفاظ على وعي المستهلك في عملية الشراء، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار هذا العام يشكل مؤشرًا إيجابيًا للسوق. 

كما شدد على ضرورة التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، وضرورة التوجه إلى أماكن بيع موثوقة لضمان الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.

البهارات الأساسية البهارات اليوم أسعار البهارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أسقف حلوان والمعصرة يحضر مناقشة رسالة ماجستير حول الذكاء الاصطناعي في الغرف الفندقية

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

جانب من الفاعليات

دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري.. ندوة بجامعة العاصمة

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد