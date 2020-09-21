AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدربة تنمية بشرية تقدم نصيحة للمرأة التي تعرضت للخيانة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قالت إنجي الدهشان، مدرب تنمية بشرية، إن قبول الخيانة والتسامح بها يختلف من شخص لآخر، منوهة بأن التعامل فيما بعد معرفة الخيانة هو النقطة الأهم، معلقة "بعد ما تكتشف المرأة أن زوجها خانها لازم تحدد هي قادرة على أيه.. هل التسامح أو البعد عن الطرف الخائن".

وأشارت "الدهشان"، خلال حوارها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الخيانة شعور قاسي، ومن يتعرض لها يشعر وكأن "الأرض بتتهد من تحته"، ويتلاشى الشعور بالأمان لدى الشخص عند تعرضه للخيانة.

ووجهت رسالة إلى المرأة التي تتعرض للخيانة، قائلة: "اصحي.. دي رسالة عشان في حاجة غلط ولما تكتشفيها هتصلحيها، وهتعرفي أنتي عايزة أيه"، موضحة أن الفتاة قبل الزواج تستعد لترتيبات الزفاف، ولكنها لا تستعد أن تكون زوجة، مشددة على ضرورة أن تحرص كل زوجة أن تفهم زوجها وطريقة تفكيره حتى تصل معه إلى نقطة وسط بينهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلة أدب .. رضوى الشربيني عن خيانة زوجة ويل سميث له

بعد اعتراف جادا لـ ويل سميث.. استشاري صحة نفسية يكشف عن 6 أسباب تدفع الزوجة للخيانة

كم مرة هزمتنا الخيانة.. نجمات خدعن أزواجهن.. مادونا خانت جميع أزواجها.. وزوجة ويل سميث تضعه في موقف محرج

نزوات المشاهير أنهت زيجات ناجحة.. روان بن حسين وديما بياعة ورانيا يوسف الأشهر

بعد خيانة زوجة ويل سميث.. نجوم انفصلوا بسبب النزوات الجنسية

د. ضحى بركات تكتب: الخيانة طبع أم حالة ضعف

ترشيحاتنا

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد

فيريرا اعتذر.. مرتضى منصور: نفاضل ببن اسمين لاختيار المدير الفني للزمالك.. فيديو

اتسرق منه 8 ملايين دولار في إسبانيا.. والد الهارب محمد علي: مراته وولاده بيناموا على كنبة في تركيا ومش بيصرف عليهم

طلاب حلايب وشلاتين وأبناء الشهداء أبرزهم .. تعرف على الفئات المعفاة من رسوم الخدمات والأنشطة بالمدارس هذا العام

متضيعوش وقتنا.. الكمامة تفضح أكاذيب وفبركة فيديوهات جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري