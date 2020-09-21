مدربة تنمية بشرية تقدم نصيحة للمرأة التي تعرضت للخيانة

قالت إنجي الدهشان ، مدرب تنمية بشرية، إن قبول الخيانة والتسامح بها يختلف من شخص لآخر، منوهة بأن التعامل فيما بعد معرفة الخيانة هو النقطة الأهم، معلقة "بعد ما تكتشف المرأة أن زوجها خانها لازم تحدد هي قادرة على أيه.. هل التسامح أو البعد عن الطرف الخائن".





وأشارت "الدهشان"، خلال حوارها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الخيانة شعور قاسي، ومن يتعرض لها يشعر وكأن "الأرض بتتهد من تحته"، ويتلاشى الشعور بالأمان لدى الشخص عند تعرضه للخيانة.





ووجهت رسالة إلى المرأة التي تتعرض للخيانة، قائلة: "اصحي.. دي رسالة عشان في حاجة غلط ولما تكتشفيها هتصلحيها، وهتعرفي أنتي عايزة أيه"، موضحة أن الفتاة قبل الزواج تستعد لترتيبات الزفاف، ولكنها لا تستعد أن تكون زوجة، مشددة على ضرورة أن تحرص كل زوجة أن تفهم زوجها وطريقة تفكيره حتى تصل معه إلى نقطة وسط بينهما.