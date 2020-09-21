بسبب الاحتجاجات.. إدارة ترامب تقرر خفض التمويل الفيدرالي لـ 3 مدن أمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، تصنيف 3 مدن أمريكية على أنها "مدن الفوضى" وفي حاجة لضبط الأمن بها.





وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لخفض تمويل المحليات في كل من نيويورك، وسياتل، وبورتلاند، بسبب الاحتجاجات المستمرة فيها.





وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، يتهم المشرعين في بورتلاند ونيويورك، وسياتل، بإعاقة مسئولي إنفاذ القانون ووكالات الأمن من القيام بعملهم، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات المستمرة تعرض حياة المواطنين الأبرياء الذين يستحقون الحماية للخطر.





وأوضحت الصحيفة أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض، سيصدر بعض التوجيهات في أقل من أسبوعين حول خفض تمويل تلك المدن، على الرغم من أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان الرئيس لديه تلك الصلاحية أم لا.





وكان ترامب هدد في مطلع الشهر الماضي بخفض تمويل المحليات في تلك المدن، والتي تراها إدارة ترامب تعيق عمل الشرطة لنشر الأمن هناك.



