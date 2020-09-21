AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب الاحتجاجات.. إدارة ترامب تقرر خفض التمويل الفيدرالي لـ 3 مدن أمريكية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:40 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، تصنيف 3 مدن أمريكية على أنها "مدن الفوضى" وفي حاجة لضبط الأمن بها.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لخفض تمويل المحليات في كل من نيويورك، وسياتل، وبورتلاند، بسبب الاحتجاجات المستمرة فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، يتهم المشرعين في بورتلاند ونيويورك، وسياتل، بإعاقة مسئولي إنفاذ القانون ووكالات الأمن من القيام بعملهم، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات المستمرة تعرض حياة المواطنين الأبرياء الذين يستحقون الحماية للخطر.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض، سيصدر بعض التوجيهات في أقل من أسبوعين حول خفض تمويل تلك المدن، على الرغم من أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان الرئيس لديه تلك الصلاحية أم لا.

وكان ترامب هدد في مطلع الشهر الماضي بخفض تمويل المحليات في تلك المدن، والتي تراها إدارة ترامب تعيق عمل الشرطة لنشر الأمن هناك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة سياتل تعتقل ما لا يقل عن 25 شخصا جراء وقوع أعمال شغب وسط احتجاجات على مقتل فلويد

ترامب مدافعا عن قوات الأمن: الشرطة تحمي الجميع

وجهوا رسالة للكونجرس.. 6 رؤساء بلديات يعارضون قرار ترامب

إدارة ترامب ترسل 100 ضابطً اتحادي إلى 3 مدن

ترامب يهدد بإجراءات أمنية قاسية في بورتلاند حال لم تنته الاحتجاجات والعنف

استمرار احتجاجات بورتلاند لليوم 63 وسط انسحاب مرحلي من وكلاء اتحاديين.. فيديو

ترشيحاتنا

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

مادة احترام الآخر.. اعرف على أي مرحلة تطبق من لسان وزير التعليم

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

اتسرق منه 8 ملايين دولار في إسبانيا.. والد الهارب محمد علي: مراته وولاده بيناموا على كنبة في تركيا ومش بيصرف عليهم

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا

اكتشاف إناء عمره 2000 عام يحتوي على مادة غامضة لعلاج الأمراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري