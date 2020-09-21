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أخبار البلد

السيسي يبحث القضايا الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال استعراض بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. 

كما تم  تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس والشيخ محمد بن زايد وترسيخًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
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