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محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ: نسعى لتذليل العقبات بما لا يخالف القانون

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:02 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود زيدان
قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ الجديد، إن من أهم أولويات خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، الالتزام بتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أنها البوصلة التي نسير عليها وفق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والعمل علي بناء الدولة الوطنية بمفهومها الراسخ بعيدًا عن جماعات الضلال والتشدد ومحاربة الدعوات الهدامة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

وأضاف، نحن نقف صفًا واحدًا مع الدولة وجيشها وشرطتها وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله، مضيفًا " مكتبي مفتوح للجميع ونعمل علي تذليل العقبات للجميع بما لا يخالف القوانين وخالص الشكر القيادة الحكيمة وندعو الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر قرارًا بتكليف الشيخ، محمد يونس، وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للشيخ سعد الفقي، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد يونس، من مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل وكيل مديرية أوقاف الفيوم ثم وكيلًا للوزارة بأوقاف مطروح ثم وكيل وزارة بشمال سيناء ثم وكيلًا لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

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