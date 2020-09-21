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برلمان

مستقبل وطن: استجابة الشعب لتحذيرات الرئيس جاءت سريعة لتثبت فشل مخطط الجماعة الإرهابية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإرادة الشعبية في مصر والوعي الجماهيري انتصروا ضد الجماعات الإرهابية ومحاولات لنشر عدد من الشائعات والتي تواجهها أجهزة الدولة على مدار الساعة لبث حالة من الرعب والهلع فى نفوس المصريين والنيل من الوطن والتشكيك فى إنجازات الدولة المصرية، وهو ما أكده الرئيس السيسي مرارا : "سنجد من يشككون في المشروعات التي ننفذها محذرا من الشائعات خلال الفترة الحالية"، ومطالبا المصريين بالتعامل بوعي مع الفتن التى تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري كما طالب الرئيس السيسي بعدم السير وراء شائعات أهل الشر لأنهم يريدون إسقاط وطن.

وأكد عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن في تصريحات صحفية اليوم، ، أن استجابة الشعب لتحذيرات الرئيس جاءت سريعة وثقة فى جهود التنمية لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعات الإرهابية ودعواتهم لإسقاط الوطن.

وأضاف سعيد، أن الجماعة الإرهابية أداة في أيدي أجهزة المخابرات المعادية، من أجل هدم مصر وتقليل أي إنجاز يتم داخل البلاد كما ان الجماعة تعمل على تزييف الواقع من خلال بث فيديوهات مفبركة.
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