AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يهدد بهلاك الأحياء.. إعصار مدمر يضرب الساحل الجنوبي للولايات المتحدة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:53 م
اعصار خطير يهدد الساحل
اعصار خطير يهدد الساحل الجنوبي للولايات المتحدة
Advertisements
على صالح
من المقرر أن تخضع منطقة ساحل الخليج الأمريكي التي ضربها الإعصار لجولة أخرى من العراك مع الطبيعة الأسبوع الجاري، حيث تقترب العاصفة الاستوائية "بيتا" من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة وتجلب معها ظروفًا جوية "تهدد الحياة".

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) في آخر تحديث له أن العاصفة تقع على بعد حوالي 45 ميلًا جنوب شرق بورت أوكونور، تكساس، وأنها وصلت إلى سرعة رياح قصوى تبلغ 45 ميلًا في الساعة. في الوقت الحاضر ، وتتحرك العاصفة الاستوائية بسرعة 7 ميل في الساعة في اتجاه الغرب والشمال الغربي.


ويتوقع خبراء الأرصاد بقاء بيتا على طول ساحل تكساس، لكنها ستشهد في النهاية "انخفاضًا في الحركة الأمامية وتحولًا حادًا نحو الشمال والشمال الشرقي". 

ويشير تتبع العاصفة إلى أن بيتا "من المحتمل أن تتحرك إلى الداخل" بحلول وقت متأخر من يوم الاثنين أو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تمتد رياح العاصفة الاستوائية في بيتا لمسافة تصل إلى 175 ميلًا من مركز العاصفة، ومن المتوقع أن يتسبب حدث الطقس القوي في حدوث عاصفة تتراوح بين 1 و 4 أقدام وجلب ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار على طول ساحل الخليج الأمريكي. 

وفي بعض المناطق المعزولة، قد يرى السكان ما يزيد عن 15 بوصة من الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هانا» تجبر أهالي تكساس على مغادرة منازلهم ..تفاصيل

كوارث 2020 مستمرة .. إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية

تتوجه نحو كوبا.. عاصفة استوائية أحدثت أضرارا في هايتي.. فيديو

الإعصار لورا.. أكبر تهديد لـ إنتاج النفط الأمريكي منذ 15 عاما

بسرعة 150 ميلا في الساعة.. شاهد.. إعصار لورا يضرب لويزيانا الأمريكية

الإعصار الثاني خلال شهر .. العاصفة سالي تتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

الديك بقى فرخة.. أحمد موسى في نوبة ضحك بعد هزيمة تعاون كارتيرون بالستة.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

فرح شيك.. ضيوف حفل زفاف يلتزمون بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة العروسين

وجودها في "بلاعة".. والد طفلة مختفية لمدة 6 أيام يكشف تفاصيل العثور عليها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها