في اليوم العالمي للعنف.. طرق لحماية أطفالنا من تعلمه

وغالبًا ما يرتبط الأذى بالأطفال من ذوي الإعاقة والأيتام، وغيرهم من الصغار المهمشين، والذين يعيشون في الشوارع،

يحدث العنف والاستغلال والإيذاء في البيوت والأسر والمدارس ودور الرعاية وأماكن العمل، وفقا لما جاء بموقع منظمة اليونسيف العالمية .





وتوجد بعض الجوانب التي يمكن للأسرة أن تراعيها لكي تحمي أطفالها من التعرض للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي، وتشمل:

1- خلق بيئة ملائمة داخل المنزل يتم فيها احترام أفكار الطفل، والاستماع إليه، وحلّ المشكلات التي تواجهه، وتقديم الرعاية اللازمة له.





2- تعامل الأهل مع أبنائهم بالطريقة التي يريدون من الآخرين التعامل بها مع أطفالهم.





3- تعليم الطفل حقه في الحماية وكيفية وقاية نفسه من العنف



