مشيرة خطاب تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال بسبب كورونا

حذرت السفيرة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة" من تصاعد العنف ضد الأطفال نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى اغلاق المدارس وحرمان 1.9 مليار طفل فى العالم من الذهاب إلى المدرسة بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





أكدت السفيرة مشيرة خطاب، في تغريدة لها اليوم الجمعة على حسابها الرسمي عبر تويتر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، أن الأن وأكثر من أي وقت مضى ، يجب أن يحل العمل محل الخطاب، لحماية هؤلاء الاطفال.





وذكرت أن مؤسسة "كيميت بطرس غالي" قد نظمت ثلاث ندوات رقمية حول تداعيات جائحة كورونا، ومنها ندوة عن السلام الأسري خاصة العنف تجاه الأطفال ، كما تناولت حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين وفِي مقدمتهم الأطفال .





ويشار إلى أن العالم يحيي في 4 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء".



