تفاصيل حرق طفل على يد أصدقائه بعد كشف سرقتهم لوالده بالمنوفية.. فيديو





وأضاف عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، "ابني رآهم وهم يسرقون البنزين من التروسيكل الخاص بي؛ فأسرع لإبلاغي بذلك، وتوجهت على الفور وقمت بنهيهم عن ذلك".





وتابع والد الطفل الذي تم حرقة على يد أقرانه، "ابني رغب في الخروج لشراء شيء ما؛ وفوجئ عند خروجه، بثلاثة من أقرانه ، قاموا بالنداء عليه ، والقوا عليه البنزين ، واشعلوا النيران فيه ، ولكن سائق تاكسي أسرع لإطفائها ، ولكن ابني توفي نتيجة ذلك.





واستطرد عبد العظيم: ابني توفى في المستشفى بعد 35 يوم، وأجرى 11 عملية جراحية ، ولكنه لم ينجُ في النهاية".

أكد أحمد عبد العظيم، والد الطفل الذي تم حرقه على يد أقرانه بمحافظة المنوفية، أن ابنه يبلغ من العمر 9 سنوات، وكان بالصف الثالث الابتدائي هذا العام، فقام عدد من أصدقائه بسرقة البنزين من التروسيكل الخاص بي، ليقوموا بتشكيل دوائر نيران ويقفون فمنتصفها.