سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن سقوط ثلاث قذائف هاون، فجر اليوم، الثلاثاء، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.









ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الخلية إن "ثلاث قذائف هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم، ولم تسجل خسائر أو أضرارا".









وأضافت الخلية أن مكان الانطلاق من منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية العرفان.







