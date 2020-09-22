سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن سقوط ثلاث قذائف هاون، فجر اليوم، الثلاثاء، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الخلية إن "ثلاث قذائف هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم، ولم تسجل خسائر أو أضرارا".
وأضافت الخلية أن مكان الانطلاق من منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية العرفان.
يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.
وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير الماضي.