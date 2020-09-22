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السراج ليس الرجل الأول.. خبير في الشأن الليبي يكشف سياسة تركيا الدنيئة في طرابلس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
أشرف ابو الهول، مدير
أشرف ابو الهول، مدير تحرير جريدة الاهرام
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فرح علاء الخولي
قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشأن الليبي، إن مغادرة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية منصبه بحلول نهاية الشهر المقبل مرتبط ارتباط وثيق بحدوث تطورات متسارعة في طرابلس خلال الفترة الماضية، مضيفا: "السراج اكتشف أنه مش صاحب الكلمة الأولى".

وتابع أشرف أبو الهول، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "إن القوة التي تدعم حكومته لا تعتبره الرجل الأول"، لافتا إلى أن هذا ما جعل هناك حالة من الارتباك في تركيا.

وأوضح أن الأتراك يريدون أن يضمنوا تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع السراج، ولذلك هناك حالة من الهرج والمرج بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، وجرى على أثره عقد اجتماع طارئ أمس في أنقرة لتسوية الأمور.

ولفت إلى أن سياسة تركيا غير واضحة وتسعى لضمان مصالحها فقط، وأصبح رجلها الأول في طرابلس هو باشا أغا مما أغضب فايز السراج ودفعه للاستقالة من حكومة الوفاق.
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