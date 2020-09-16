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أخبار العالم

مصادر: فايز السراج يعلن استقالته من رئاسة الوفاق خلال ساعات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
مصادر: فايز السراج
مصادر: فايز السراج يعلن استقالته من رئاسة الوفاق خلال ساعات
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قسم الخارجي
كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تقديم استقالته، اليوم الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن إقدامه على الخطوة في وقت قريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر، تأكيدها، أن السراج سيتقدم باستقالته اليوم الأربعاء، وسيشرح أسبابه، في بيان متلفز، يعلن فيه الاستقالة.

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وذكرت المصادر، أن السراج من المرجح أن يكلف نائبه "أحمد معيتيق" بتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لفترة تمهيدية مدتها 18 شهرا.

وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج إعلان استقالته، لكنه متمسك بالمنصب مؤقتا، حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف، الشهر المقبل. 

وقال مسؤولان للوكالة، إن إعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف.

ويأتي قرار السراج المرتقب؛ في أعقاب اختتام أطراف الحوار الليبي، مفاوضات، الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة، قرب العاصمة المغربية الرباط، انتهى بالتوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.
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