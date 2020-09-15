AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار لمجلس الأمن بتعيين مبعوث جديد في ليبيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:34 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي خلال استقباله مسئول الوفاق
Advertisements
قسم الخارجي

في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، قرر المجلس تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا،وفق ماذكرت شيكة آر تي.

قال جوتيريش: "مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض".

وأضاف: "لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المرتزقة" في إشارة منه إلى تركيا التي تعهدت باستمرار دعم الوفاق.

واقترح جوتيريش بشكل غير رسمي بديلا، لكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة، ووافق مجلس الأمن الدولي على الاقتراح.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء وجود مرتزقة أردوغان بليبيا

الأمم المتحدة: قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت في ليبيا

ليبيا في مجلس الامن.. مصر تؤكد على عدم التهاون مع التهديدات.. والإمارات تدعم مبادرة القاهرة.. وألمانيا تهدد بفرض عقوبات على مهربي السلاح إلى طرابلس

أحمد أبو الغيط لـ أ ش أ: رعاية السيسي لإعلان القاهرة يعطي زخما لحل الأزمة الليبية.. تصرفات تركيا تستهدف الأمن القومي العربي..أهل اليمن يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة.. والوضع في لبنان خطير للغاية..صور

مشاورات روسية أمريكية حول ليبيا وسوريا

الأمم المتحدة: نطالب الأطراف الليبية باحترام مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة

ترشيحاتنا

5 أضعاف راتبه في الزمالك .. أبو المعاطي زكي: كارتيرون مدربا للعين الإماراتي قريبا

كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

أزمة في الزمالك.. كارتيرون يطلب الرحيل فجأة ويرفض قيادة المران

حاجة عجيبة .. أحمد موسى يطالب مرتضى منصور بإعلان تفاصيل رحيل كارتيرون

أول رد فعل من الكونجرس الأمريكي بعد موافقة ترامب على بيع إف 35 لـ الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2020 فى مصر

دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم