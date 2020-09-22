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توك شو

في انتظار السيول.. الري: نستقبل الفيضانات بحكمة تجنبا لأي مخاطر..شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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توك شو
قال محمد السباعي، المتحدث بإسم وزارة الري، إننا بصدد موسمين في تلك الفترة الأول موسم الفيضان، والذي يعمل على وصول المياه إلي أعالي النيل والسد العالى و بحيرة ناصر، منوها إلي أنه يبدأ التعامل مع هذه المياه من خلال انصرافها والتي يتم تقديرها بدقة شديدة بالتنسيق مع جميع الوزارات.   
   
وأضاف محمد السباعي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج"صباح الورد" المذاع علي فضائية "تن"، أن الموسم الأخر هو موسم السيول، في انتظار بداية الفترة الخاصة به، التي تكون بمصاحبة فصلي الخريف والشتاء، موضحا أنهم معنين بالمقام الأول بمتابعة كافة المحارات، مع إزالة أي عوائق وغيرها تجنب المخاطر على الأرواح والممتلكات العامة.  

وأشار إلي أن وزارة الموارد والري استطاعت الفترة الماضية أن تتجنب الكثير من المخاطر سابقا، عن طريق اللجوء إلي بناء المنشأت مثل السدود، بحيرات صناعية وقنوات أرضية للحفاظ على المياه والحماية من خطر السيول، موضحا أن تم تجاوز حوالي 588 عملا صناعيا، يتمثل في شمال وجنوب سيناء، إضافة إلى سلاسل في محافظة البحر الأحمر وغيرها، الدولة تعمل على استغلال مياه الفيضان والسيول مع التجنب الشديد لمخاطرها. 

وأكد أن مؤشرات الفيضان لهذا العام تفيض بأنها سوف تكون فوق المتوسط بمعدلات عالية، فيجب أن نستفيد لعدة أغراض أهمها زيادة منسوب مياة نهر النيل وتحسين حالتها، موضحا أنه إذا لم تم التحكم علي مياه الفيضانات سوف يسبب غرق لبعض المباني الموجودة في طرح النهر، متابعا أنها جزء لا يتجزأ من المجري المائي نفسه، أي تعدي عليه ويعتبر تعدي علي المجري المائي في المقام الأول.
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