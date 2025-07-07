مصر ضيف شرف في معرض كراكاس الدولي للكتاب 2025

تشارك مصر كضيف شرف في معرض كراكاس الدولي للكتاب، الذي افتتحه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واتخذ الجناح المصري وجهته الأولى في تفقد أروقة المعرض، تقديرًا لمكانة مصر الثقافية والحضارية، ورافقه وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو، والسفير المصري كريم أمين سفير مصر في فنزويلا، في إشارة قوية إلى البُعدين الثقافي والدبلوماسي لهذه المشاركة.

افتتاح رسمي رفيع المستوى يجسّد حضور الثقافة المصرية

تعد مشاركة الرئيس الفنزويلي شخصيًا في الافتتاح، واصطحابه لوزير الثقافة المصري، والسفير المصري من الرسائل ذات الدلالات الثرية، ما يعكس اعتبار هذه الفعالية حدثًا سياسيًا ثقافيًا مزدوجًا، ويعكس الحضور مستوى التنسيق العميق بين الجهات الثقافية والدبلوماسية في البلدين.

وتُعد مصر أول دولة عربية تشارك كـ "ضيف شرف" في تاريخ هذا المعرض، مما يرسّخ مكانتها في الذاكرة الثقافية اللاتينية، ويمنحها امتيازًا يمكن البناء عليه مستقبلًا عبر التبادل الثقافي.

لقاء وزيري الثقافة المصري والفنزويلي.. نحو آفاق أوسع للتعاون الثقافي

عُقد لقاء رسمي رفيع المستوى بين معالي وزير الثقافة المصري، الأستاذ الدكتور أحمد هنو، ونظيره وزير الثقافة الفنزويلي. وقد شهد هذا اللقاء حضور السفير المصري كريم أمين وعدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين، مما عكس الأهمية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية.

تمركزت المشاورات حول سبل تطوير التعاون الثقافي بين مصر وفنزويلا، وذلك في إطار الجسر الثقافي المتين الذي يربط بين البلدين الصديقين. هذا الحوار ينطلق بقوة من كون مصر ضيف شرف معرض كراكاس الدولي للكتاب، مما يمثل فرصة استثنائية لتعميق الروابط.

يهدف هذا اللقاء إلى تفعيل برامج التبادل الثقافي والمعرفي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الفنون، الآداب، الترجمة، وحفظ التراث، بما يثري المشهد الثقافي في كلا البلدين ويعزز التفاهم الحضاري المشترك.