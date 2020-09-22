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برلمان

برلماني: أتوقع نجاحا كبيرا لنظام التعليم الجديد مع الامتحان الدولى

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:01 م
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد
أعرب النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب عن ثقته التام فى قدرة الحكومة على تحقيق النجاح فى النظام الجديد للتعليم مع الامتحان الدولى مؤكدا ان ماحققته مصر بقيادة وتوجيه ودعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التعليم خلال مواجهة مصر مع فيروس من نجاحات مبهرة فى ملف التعليم يجعلنا نثق تماما فى نجاح النظام الجديد.

ووجه " الكورانى " التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تصريحاته التى اعلن فيها أن أول تقييم للطلاب فى النظام الجديد بالصفوف الدراسية الأولى يبدأ العام المقبل بعد دخول الطلاب الامتحان الدولى اللعام الدراسى المقبل للصف الرابع الابتدائى والوزارة تقدمت للمؤسسات الدولية ومنتظرين طلاب الصف الثالث الابتدائى للحصول على عدد معين من الطلاب ويدخلوا امتحان دولى العام المقبل ويخوضوا امتحان تشارك فيه 150 دولة على الأقل وهذا ما يكشف نتيجة نظام التعليم الجديد وأن تخريج أول دفعة فى نظام التعليم الجديد من الثانوية العامة سيكون عام 2030.

وأشاد النائب بتأكيد الدكتور طارق شوقى أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى الطلاب فى النظام الجديد وأن الكتب فى النظام الجديد جميعها سلسلة واحدة معها دليل المعلم ودراسة المنهج فى النظام الجديد يعتمد على مستوى الطالب وجميع المناهج تسير على نفس المسطرة وتم إعدادها من مؤسسات دولية على مستوى عالى جدا، مشيرا الى ان اعلان الوزير انه خلال المتابعة هناك نتائج ايجابية وسيكون هناك جيل مختلف فى التحليل النقدى والمعرفة وأنه تم كتاب مبنى على قصص لفهم القيمة التى تساعد على بناء شخصية الطفل يؤكد حرص الدولة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى على بناء شخصية الانسان خاصة الطفل من خلال وجود نظام تعليمى جديد قادر على تحقيق هذا الهدف.
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