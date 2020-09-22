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حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية لتجارة البشر بمنشأة ناصر لجلسة الغد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:11 م
محكمة
محكمة
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رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشأة ناصر لجلسة الغد.
 
والمتهمون هم كل من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة مصطفي . ر  طبيب بشري وإبراهيم .س  بدون عمل و سامح .ر شريك في مقلي ورامي .س وخالد .ي  يعمل سكرتير طبيب واشرف .ي يعمل نجار مسلح ومصطفي .م  يعمل سواق ومصطفى .ا صاحب معرض سيارات 


صدر القرار  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بانهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بان تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم ابراهيم محمد و اية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشا عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اطباء حسني النية في اجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لاحكام القانون بان حرضوا المجني عليها اية بلبل علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم انسان اخر حسن النية وهو اشرف احمد وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في اجراء عملية زرع اعضاء بشرية بالمخالفة لاحكام القانون بان حرضوا المجني عليه ابراهيم محمد علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليسري الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم انسان اخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

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