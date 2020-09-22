50 جنيها سعر متر التصالح في الأقصر

أوضح مجلس مدينة الأقصر، أن توجيهات رئيس الجمهورية، والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح 50 جنيها للمتر السكني يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الاقصر لا تعامل نفس المعاملة.

















وأشار الى أن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمراني، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.









وتناشد محافظة الأقصر، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المقررة بتاريخ 30 سبتمبر 2020.







