AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

50 جنيها سعر متر التصالح في الأقصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:26 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
شمس يونس
أوضح مجلس مدينة الأقصر، أن توجيهات  رئيس الجمهورية، والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح  50 جنيها للمتر السكني يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الاقصر لا تعامل نفس المعاملة.




وأشار الى أن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمراني، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.


وتناشد محافظة الأقصر، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المقررة  بتاريخ 30 سبتمبر 2020.


يأتى ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على التسهيل على المواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، وتتوجه محافظة الأقصر بالشكر والتقدير للمواطنين على حسن تعاونهم والإقبال المتزايد بمختلف المدن والوحدات القروية لتقديم طلبات التصالح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

50 جنيها للمتر.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

50 جنيها للمتر .. الجيزة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء السكني

محافظ الفيوم: تلقينا 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء | فيديو

محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح.. ويؤكد: راعينا جميع الظروف

لتخفيف الكثافات.. الجيزة تجهز عددا من المدارس لاستقبال طلبات التصالح

ترشيحاتنا

التسليم خلال 36 شهرًا.. مد حجز شقق متوسطي الدخل بــ4 محافظات حتى 8 أكتوبر

مد فترة تلقي طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس .. حتى 1 أكتوبر

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

وفاة شقيق الفنان محمود حميدة

من غير طوابير طلع رخصتك من البيت.. كيف واجهت الداخلية الزحام بوحدات المرور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

بكتف واحد.. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة