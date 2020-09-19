فى عهد الرئيس السيسي.. طفرة بالقطاع الصحي بالأقصر.. تطوير 7 مستشفيات وإنشاء مستشفى لعلاج السرطان

شهدت محافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة ملحوظة فى القطاع الصحى منذ توليه المسئولية.





حيث تم إنشاء مستشفى إسنا الجديد جنوب المحافظة بطاقة 158 سريرا وبتكلفة 301.9 مليون جنيه (إنشاءات) وتم الفرش وتم التشغيل التجريبي للمستشفى.





وتم إنشاء مستشفى العديسات الجديد بطاقة 50 سريرا وبتكلفة 251.1 مليون جنيه (إنشاءات) وتم فرشها وتشغيل المستشفى علما بأنها ضمن المستشفيات المتخصصة.





وتم دخول الأقصر ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبار المحافظة الثانية بعد بورسعيد، وذلك من مارس 2020 ونفاذا لذلك تم تخصيص عدد 49 وحدة صحية لتكون طب أسرة.

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وعدد 7 مستشفى (إسنا- أرمنت – العديسات – البياضية – مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام – مستشفى شفاء الأورمان ) كمرحلة أولى 23 وحدة ، ومرحلة ثانيه 26 وحدة ، وتم تسجيل المرحلتين كتشغيل تجريبى، وتم إسناد تطوير 45 وحدة صحية تطوير شامل .



