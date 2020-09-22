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فن

ليلى علوى تنعى سمير بهزان: وداعا حكاء الصورة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:24 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه مدير التصوير سمير بهزان. 

وقالت ليلى علوى : "وداعا حكّاء الصورة.. سمير بهزان". 

بدأ الفنان الاستثنائي بهزان مسيرته السينمائية مساعدًا للتصوير في فيلم "جيوش الشمس" للمخرج شادي عبد السلام، وصَور المعارك الحربية في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي". على مدار مسيرته عمل مصورًا سينمائيًا لأفلام كثيرة من بينها، "سرقات صيفية" و"مرسيدس" ليسري نصرالله و"شحاذون ونبلاء" لأسماء البكري و"إسكندرية كمان وكمان" و"القاهرة منورة بأهلها" ليوسف شاهين، إضافة إلى "ليه يا بنفسج" للمخرج رضوان الكاشف. 

عمل مديرًا للتصوير في أفلام عديدة مثل "أرض الأحلام" و"أرض الخوف" لداود عبد السيد و"القبطان" لسيد سعيد و"الأبواب المغلقة" لعاطف حتاتة، إضافة إلى "المدينة" و"باب الشمس: الرحيل" و"باب الشمس: العودة" و"احكي يا شهرزاد" و"بعد الموقعة" و"الماء والخضرة والوجه الحسن" ليسري نصرالله.

فاز سمير بهزان بجائزة التصوير عن فيلم "بعد الموقعة" ضمن منافسات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18.
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