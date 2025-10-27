عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث هاتفيا مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع في فلسطين والسودان.



وأكد وزير الخارجية أن أهمية البناء على مخرجات قمة شرم الشيخ واتفاق وقف الحرب في غزة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وأن ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وأوضح وزير الخارجية أن مؤتمر إعادة إعمار غزة خطوة محورية لدعم الشعب الفلسطيني، ونظراؤه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن يؤكدون ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في مدينة الفاشر.



ولفت إلى أن مصر وفرنسا واليونان والسعودية والأردن تؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان.

