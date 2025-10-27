قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
توك شو

مصر وفرنسا واليونان والسعودية والأردن تؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث هاتفيا مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع في فلسطين والسودان.


وأكد وزير الخارجية أن أهمية البناء على مخرجات قمة شرم الشيخ واتفاق وقف الحرب في غزة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وأن ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.


وأوضح وزير الخارجية أن مؤتمر إعادة إعمار غزة خطوة محورية لدعم الشعب الفلسطيني، ونظراؤه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن يؤكدون ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في مدينة الفاشر.


ولفت إلى أن مصر وفرنسا واليونان والسعودية والأردن تؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان.
 

