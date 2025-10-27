قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
نشاط دؤوب بمختلف القطاعات.. الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

البهى عمرو

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من أمام المتحف المصري الكبير، إن خمسة أيام فقط تفصلنا عن لحظة تاريخية ينتظرها العالم أجمع، حيث تتواصل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، ومن محيط المتحف، يمكن ملاحظة حالة من النشاط الدؤوب في مختلف القطاعات، إذ تعمل الجهات المعنية على قدم وساق لتجهيز المنطقة المحيطة بهذا الصرح الحضاري الذي يُعد هدية مصر للعالم و"هرمها الرابع".

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه فيما يتعلق بالمحور الأول من أعمال التطوير، تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف، وتشمل الطريق الدائري من المعادي حتى الجيزة، ومحوري المريوطية والمنصورية، بالإضافة إلى طريق الفيوم والطريق السياحي، والطريق القادم من مطار سفنكس حتى ميدان الرماية، كما جرى دهان الأرصفة وتخطيط الحارات المرورية وتحسين الهوية البصرية عبر طلاء أكثر من 3000 عقار وتعليق نحو 800 بانر يحمل صور ملوك الفراعنة ومعالم مصر الأثرية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 500 مجسم لشخصيات مصرية بارزة.

وتابعت أن المحور الثاني فركز على أعمال التشجير والتجميل بزراعة أكثر من 4000 شجرة و2200 نخلة، وإنشاء ما يقارب 90 ألف متر مربع من المساحات الخضراء باستخدام أنظمة ري حديثة. بينما شمل المحور الثالث تطوير أنظمة الإضاءة والإنارة بتركيب 1700 كشاف لإضفاء مظهر ليلي مبهر، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة. وقد اكتملت المشاهد الجمالية مؤخرًا بتركيب أعلام الدول المشاركة في حفل الافتتاح على أعمدة الإنارة، في مشهد يعكس جاهزية مصر لاستقبال حدث عالمي يليق بتاريخها العريق.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

حادث تصادم

مصرع شخص في حادث تصادم بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

