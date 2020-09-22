تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية

وقرر المحافظ احتسابها طبقًا للأسعار المعمول بها للقرى والعزب والوارده في الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2020 بواقع خمسون جنيه للمتر الواحد.





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كان محافظ الشرقية قد كلف مدير الاداره العامة للتخطيط والتنمية العمرانيه بديوان عام محافظة الشرقية بإعداد مذكره بشأن التصالح موضحًا بها بعض العزب والتوابع بالمدن والمتضرر الأهالي بها من إحتساب قيمة التصالح بالمثل للأسعار بالمدن ، بالرغم من وجودهم خارج الحيز العمراني وتداخل حدودهم الإداريه مع المدينه ( كردون المدينه ) الأمر الذي يتطلب التعامل من الجهه الإداريه المختصه بالمدينه مع هذه العزب في حالات تراخيص البناء أو محاضر المخالفة .





وأوضح المحافظ أنه لما بدا له من تداخل في تحديد قيم أسعار الأمتار في المناطق المتاخمه للمدن مما يستلزم احتساب أسعار التصالح وفق الأسعار المحدده بتلك المدن على الرغم من أن هذه العزب تشكل كتل عمرانيه منفصلة و خارج الحيز العمراني للمدينه .





ومراعاة للبعد الإقتصادي والإجتماعي لقاطني هذه المناطق قرر المحافظ إحتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب والتوابع التابعة للمدن والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح ، وكذا المناطق العشوائية وذات المستوى المعيشي المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح طبقًا للأسعار المعول بها للقرى والعزب بواقع خمسون جنيه للمتر الواحد.







