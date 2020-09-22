AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:29 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب وتوابع المدن والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح ، وكذا المناطق العشوائية وذات المستوى المعيشي المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح. 

وقرر المحافظ احتسابها طبقًا للأسعار المعمول بها للقرى والعزب والوارده في الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2020 بواقع خمسون جنيه للمتر الواحد.

اقرأ أيضا:

كان محافظ الشرقية قد كلف مدير الاداره العامة للتخطيط والتنمية العمرانيه بديوان عام محافظة الشرقية بإعداد مذكره بشأن التصالح موضحًا بها بعض العزب والتوابع بالمدن والمتضرر الأهالي بها من إحتساب قيمة التصالح بالمثل للأسعار بالمدن ، بالرغم من وجودهم خارج الحيز العمراني وتداخل حدودهم الإداريه مع المدينه ( كردون المدينه ) الأمر الذي يتطلب التعامل من الجهه الإداريه المختصه بالمدينه مع هذه العزب في حالات تراخيص البناء أو محاضر المخالفة .

 وأوضح المحافظ أنه لما بدا له من تداخل في تحديد قيم أسعار الأمتار في المناطق المتاخمه للمدن مما يستلزم احتساب أسعار التصالح وفق الأسعار المحدده بتلك المدن على الرغم من أن هذه العزب تشكل كتل عمرانيه منفصلة و خارج الحيز العمراني للمدينه .

ومراعاة للبعد الإقتصادي والإجتماعي لقاطني هذه المناطق قرر المحافظ إحتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب والتوابع التابعة للمدن والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح ، وكذا المناطق العشوائية وذات المستوى المعيشي المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح طبقًا للأسعار المعول بها للقرى والعزب بواقع خمسون جنيه للمتر الواحد.


تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية
تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية
تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية
تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية
تسعيرة جديدة للمتر المسطح مقابل التصالح للعزب والتوابع التابعة الواقعة خارج الحيز العمراني في الشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف.. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء.. من يحق له التصالح ومن المسئول جنائيا؟.. وهل دفع جدية التصالح يعني الموافقة عليها؟

الهجان: تخفيض 10% من سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقليوبية

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. النسبة تصل إلى 50%.. والجدية شرط التطبيق

محافظ القليوبية: تلقينا 112721 طلب تصالح ..وتخفيض إلى 50 جنيها للمتر في العزب والتوابع

ترشيحاتنا

موقف إنساني.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريض سرطان يصارع الموت.. شاهد

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

من غير طوابير طلع رخصتك من البيت.. كيف واجهت الداخلية الزحام بوحدات المرور

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

للمرة الثالثة.. محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة مقابل التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

تستطيع النوم أثناء قيادتها.. تيسلا تطرح سيارة تقود نفسها بسرعة فائقة.. صور

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب